В Прикамье резко вырос спрос на репетиторов перед экзаменами Востребованы дополнительные занятия по математике и языку

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

В первом квартале 2026 года жители Пермского края стали значительно чаще обращаться к услугам репетиторов. По данным аналитиков "Авито Услуг", интерес к дополнительным занятиям по алгебре вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с подготовкой к ЕГЭ и поступлением в технические и экономические вузы, где математика играет ключевую роль. Такие данные приводит пресс-служба «Авито».

Как отмечают в компании, особенно заметен всплеск интереса к изучению иностранных языков: общий спрос на репетиторов по языкам в регионе увеличился более чем в пять раз. Среди лидеров — итальянский язык, интерес к которому вырос почти втрое, и немецкий, где прирост составил 18%. Кроме того, на 39% вырос спрос на подготовку к вузовским экзаменам по иностранному языку.

По словам экспертов, репетиторы становятся всё более востребованными не только для подготовки к ЕГЭ, но и для участия в олимпиадах: спрос на такие занятия увеличился на 17%. Родители и школьники начинают готовиться к интеллектуальным соревнованиям заранее, а также ищут помощь на финальных этапах. Также отмечается рост интереса к точечной подготовке к ЕГЭ базового и профильного уровня — на 15 и 8% соответственно.

Такой тренд специалисты сервиса связывают с желанием получить индивидуальные знания и повысить шансы на успешное поступление. Гибкость программ и персонализированный подход делают репетиторство одним из самых эффективных инструментов подготовки к экзаменам в современных условиях.

В исследовании «Авито» также отмечается, что в первом квартале 2026 года, когда начинается активная подготовка к экзаменам, по всей стране наблюдается значительный рост интереса и к вакансиям в области преподавания. Так, в марте количество откликов на предложения о работе репетитором возросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата на этих позициях — в диапазоне от 45 220 до 81 184 руб. в месяц.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.