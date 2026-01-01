В Пермском крае у нетрезвых водителей изъяли 342 автомобиля

Константин Долгановский

В Пермском крае сотрудники Федеральной службы судебных приставов в 2025 году работали более чем с 3 тыс. исполнительных производств, связанных со взысканием административных штрафов с водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с 2024 годом количество таких дел сократилось на 24%. Об этом сообщает «Рифей».

За отчётный период приставам удалось взыскать с нарушителей свыше 41 млн руб. В отношении 759 должников была применена мера в виде временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. Чаще всего в число злостных неплательщиков попадали жители Свердловского и Пермского муниципальных округов, а также Кунгура.

В рамках принудительного исполнения требований закона у владельцев, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, было изъято 342 транспортных средства. Конфискация автомобилей остаётся одной из наиболее эффективных мер воздействия на повторных нарушителей правил дорожного движения.





