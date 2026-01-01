На СВО погиб многодетный отец из Прикамья Евгений Пугин С ним простятся в Верещагино 9 апреля

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Верещагино, гвардии рядовой Евгений Пугин. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в соцсетях.

Евгений родился в Верещагино 10 июля 1990 года. Учился в школе № 1, а потом работал на молочном комбинате «ВЕМОЛ», дальнобойщиком и водителем в Верещагинской центральной районной больнице.

На СВО служил телефонистом — линейным надсмотрщиком отделения связи. Погиб 19 ноября 2024 года.

Указом Президента РФ от 14 ноября 2025-го мужчину посмертно наградили Орденом мужества.

У военнослужащего остались жена, два сына и две дочери.

Церемония прощания и траурный митинг пройдут 9 апреля в 11:00 в Музейно-культурном центре Верещагино (ул. Ленина, 20).

