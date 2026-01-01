В Пермском крае спрос на услуги по созданию анимации вырос в шесть раз Более востребованными стали также монтаж и озвучка видеороликов Поделиться Твитнуть

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

К Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, аналитики «Авито Услуг» выяснили: в первом квартале 2026 года интерес жителей Пермского края к услугам по созданию анимации увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

В исследовании отмечается, что анимация становится всё более востребованной для рекламы, презентаций, образовательных роликов и корпоративных коммуникаций. Вместе с этим вырос спрос и на сопутствующие услуги: разработку сценариев с раскадровкой стали заказывать почти в 5 раз чаще, монтаж — в 4,5 раза, озвучку видеороликов — более чем вдвое.

Также в 3,6 раза чаще стали интересоваться съёмкой документальных фильмов, созданием 3D-видеороликов — в 2,5 раза, а съёмкой клипов — на 83%. Почти вчетверо вырос спрос на мобильный контент, а на съёмку на фотоаппарат — в 2,6 раза. Спрос на услуги специалистов по видео за год увеличился на 51%.

Эксперты связывают все эти процессы с растущей потребностью в качественном визуальном контенте для соцсетей и онлайн-платформ.

