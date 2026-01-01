На юге Прикамья простились с участником СВО Ильнуром Савиновым Обстоятельства его гибели не уточняются

Фото: администрация Бардымского округа

В селе Аклуши Бардымского округа проводили в последний путь участника российской спецоперации Ильнура Савинова. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

«Нет слов, чтобы облегчить боль утраты. Искренне соболезнуем маме, жене, родным и всем, кто знал Ильнура Камиловича. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами», — говорится на странице местной администрации ВКонтакте.

Власти не уточнили, сколько было лет погибшему и обстоятельства его смерти.

