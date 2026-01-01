Скончалась бывший депутат Госдумы от Пермской области

Константин Долгановский

В Перми на 78-м году жизни скончалась Валентина Савостьянова — бывший депутат Государственной думы и известный политический деятель Пермской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».



Валентина Савостьянова прошла значительный путь в государственной службе. Она возглавляла Главное управление пенсионного обеспечения администрации Пермской области, представляла интересы граждан на муниципальном уровне, избиралась депутатом Кировского районного Совета народных депутатов Перми, а затем и Пермского городского Совета.

С 1999 по 2007 год представляла Пермскую область в федеральном парламенте, работая в Государственной думе третьего и четвёртого созыва. За многолетнюю службу и вклад в развитие законодательства Валентина Савостьянова была удостоена государственных и ведомственных наград: орденов «Знак Почёта» и «Дружбы», медали «Ветеран труда», а также Почётной грамоты Государственной думы.

