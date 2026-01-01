Погрузка удобрений на Свердловской железной дороге выросла на 2,2% Обновлен исторический максимум

РЖД

Погрузка минеральных и химических удобрений на Свердловской железной дороге по итогам первого квартала 2026 года достигла рекордного уровня. За три месяца с начала года было отгружено 5,11 млн тонн продукции в вагонах и контейнерах, что на 2,2% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, рост составил 38,7%, или 1,42 млн тонн.

В марте 2026 года погрузка удобрений на магистрали достигла 1,8 млн тонн, продемонстрировав прирост на 4,4% к марту прошлого года. Примечательно, что один из ключевых грузоотправителей установил собственный месячный рекорд, предъявив к перевозке свыше 1,23 млн тонн продукции.

Устойчивый рост объёмов отгрузок обусловлен высоким спросом на мировом рынке и потребностями российского агропромышленного комплекса. Три четверти всего объёма погрузки (76,5%) направлено на экспорт, тогда как внутрироссийские перевозки составили 23,5% — 1,2 млн тонн с незначительным приростом на 0,2%.

Экспортные отправки со станций СвЖД через морские порты и сухопутные пограничные переходы с начала года увеличились на 2,6%, достигнув 3,9 млн тонн. Ключевыми направлениями поставок стали Бразилия (37,9% от общего объёма погрузки, 1,93 млн тонн) и Китай (31,4%, 1,61 млн тонн).

В географической структуре отгрузок преобладает западное направление — 70,5% грузов следует через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская, Мурманск). Доля восточного направления выросла до 16%, грузы доставляются через погранпереходы Забайкальск, Наушки, Гродеково, Камышовая и Кулунда. На южное направление, включая транзит через Казахстан в Китай и отправки через Новороссийск, приходится 11% экспорта.

Важным фактором, поддержавшим положительную динамику, стал запуск регулярных тяжеловесных поездов массой 6300 тонн по маршруту Пермский край — Китай. Сервис, организованный СвЖД с ноября 2025 года по запросу ведущих экспортёров удобрений, потребовал модернизации инфраструктуры на станциях Березники-Сортировочная и Соликамск-2. Благодаря проведённым работам удалось увеличить весовую норму составов: теперь в каждый поезд можно включать дополнительно три вагона, что повышает эффективность перевозок и снижает логистические издержки грузоотправителей.

