В Перми на перекрестке улиц Ленина и Горького трамвай сошел с рельсов

Фото: канал "ЧП-Пермь"

В Перми утром 8 апреля на перекрестке улиц Ленина и Горького трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщает канал «ЧП Пермь».

В департаменте транспорта Перми подтвердили задержку движения трамваев на этом участке. «Задержка движения трамваев на пересечении улиц Ленина и Максима Горького», — говорится в сообщении.



По данным на 09:30 по местному времени, движение было восстановлено. Информации о пострадавших не поступало.

