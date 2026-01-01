За сутки в Пермском крае произошло три пожара Пострадавших нет

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 7 апреля, подразделения пожарной охраны Пермского края ликвидировали три возгорания на территории региона. Очаги пожаров были зафиксированы в Березниковском, Пермском и Соликамском муниципальных округах — по одному случаю в каждом из указанных районов. К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм.

Параллельно с работой по тушению пожаров в регионе продолжилась масштабная профилактическая кампания, направленная на предупреждение чрезвычайных ситуаций. 7 апреля к мониторингу противопожарной обстановки были привлечены 190 профилактических групп общей численностью 432 человека.

В рамках рейдовых мероприятий:

— проведено 1690 поквартирных обходов в жилых секторах;

— с 2841 гражданином проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности;

— распространено 2164 памятки и информационные листовки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при первых признаках возгорания необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112». Своевременный вызов специалистов помогает минимизировать последствия пожара и сохранить жизнь и имущество.

В ведомстве подчеркивают: стабильная обстановка с пожарами — результат не только оперативного реагирования спасателей, но и ответственного отношения граждан к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках.

