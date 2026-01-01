В Пермском крае ночью действовал режим ракетной опасности Позднее вводился режим «Ковер»

В ночь на 8 апреля в Пермском крае действовал режим ракетной опасности. По данным РСЧС, такой режим был введен в 01:20 по местному времени.

Позднее также жителям Перми и Соликамска пришло уведомление о введении режима «Ковер» радиусом 50 км.

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

Информация о снятии обоих режимов появилась около 3 часов ночи по местному времени.

