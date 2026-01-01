В Кремле воздержались от комментариев по поводу происшествия в школе Прикамья

Константин Долгановский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев и оценок инцидента в одной из школ Пермского края, где школьник совершил нападение на педагога. По его словам, расследованием происшествия занимаются компетентные органы.

Песков подчеркнул, что анализ причин и обстоятельств случившегося — задача специалистов правоохранительной системы, а не представителей администрации президента.

«Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры. И, конечно, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», — отметил он, отвечая на вопрос о возможных корнях подобных инцидентов, передаёт ТАСС.

