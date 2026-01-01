В Перми сменился владелец бывшего офиса «Авторадио» и телевышки Новым собственником стал Михаил Белебезьев

фото предоставлено компанией "Ростелеком"

В Перми сменился собственник участков на бульваре Гагарина, 80, где расположены частная телевышка и бизнес-центр, ранее принадлежавшие медиахолдингу «Авторадио». Новым владельцем недвижимости стал Михаил Белебезьев, связанный со строительным холдингом Nova Development.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сделка купли-продажи была заключена 18 февраля, а имущество реализовано по договору ипотеки, стороной которого выступало ООО «Русская медиагруппа Пермь».

По данным источника издания на рынке, актив выставлялся на продажу с 2022 года, тогда его стоимость оценивалась в 230 млн руб.

Новым владельцем двух участков общей площадью 2,7 тыс. кв. м стало ООО «БГ 80», зарегистрированное в Перми в июне 2025 года. Собственниками компании являются Виктор и Михаил Белебезьевы. По словам Михаила Белебезьева, что участок находится в стадии формирования из-за наличия множества разрозненных собственников, поэтому окончательное решение по использованию территории ещё не принято. Он подчеркнул, что на арендаторов офисного центра смена собственника не повлияет, а телевышка продолжит функционировать, поскольку на ней размещено оборудование медиагруппы. С бывшим владельцем заключён договор аренды на 11 месяцев с возможностью пролонгации.

Ранее, до 2026 года, офисный центр на бульваре Гагарина, 80 занимала редакция «Авторадио», а затем радиостанции холдинга «Авторадио-ТВ» перешли во владение АО «Русская медиагруппа». До февраля текущего года холдинг оставался собственником здания и телевышки. Лицензия на вещание местных радиостанций РМГ действует до 26 января 2027 года. По данным «Коммерсентъ-Прикамье», сотрудники редакции уже уведомлены о переезде до нового года, предположительно в бизнес-центр «Славяновский Plaza» на ул. Ленина, 92. Также рассматривается вопрос демонтажа телевышки с переносом оборудования на башню регионального радиопередающего центра.

Эксперты рынка недвижимости по-разному оценивают перспективы использования участка. В компании ПЗСП считают, что территория не подходит для жилищного строительства из-за плотной застройки и санитарно-защитной зоны, а вид разрешённого использования участков не предусматривает многоквартирное строительство. Владимир Онянов из ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» полагает, что редевелопмент офисного здания нецелесообразен, так как оно находится в нормативном состоянии и может использоваться по назначению.

Гендиректор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев отмечает, что коммерческая недвижимость в данной локации вряд ли будет востребована, а «Нова девелопмент» специализируется на жилищном строительстве. По его мнению, жильё в Мотовилихинском районе пользуется спросом, однако для реализации такого проекта потребуется решить вопрос с демонтажем телевышки и устаревшего офисного центра. Демонтаж телевышки увеличит себестоимость будущего жилья, но без этого строительство невозможно.

