В Пермском крае объявлены имена номинантов на Строгановскую премию-2026 Народное голосование продлится до 21 апреля

Константин Долгановский

В Пермском крае стали известны имена номинантов на Строгановскую премию 2026 года. Информация размещена на сайте Пермского землячества. На соискание премии поступила 91 заявка — это один из самых высоких показателей за последние годы.

Как сообщается в соцсетях общественной организации, 7 апреля был дан старт народному голосованию. Отдать голос за номинанта можно на официальном сайте Пермского землячества до 21 апреля включительно.

В этом году премию будут вручать в восьми номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «Лидер малого и среднего бизнеса», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодёжи», «За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия» и «За высокие достижения в спорте». Также сохраняется специальный приз — «Победитель общественного голосования» среди всех номинаций.

Голосовать могут только авторизованные пользователи на сайте Пермского землячества. После регистрации голосование откроется через 24 часа. Ознакомиться со списком номинантов можно по ссылке.

После завершения процедуры комиссия определит по три кандидата в каждой номинации. Шорт-лист станет известен в начале мая. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии в московском Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 5 июня.

На ежегодном съезде лауреатам вручат мини-скульптуру Аники Строганова, нагрудный знак и премию 750 тыс. руб. Победитель народного голосования тоже получает поздравления на съезде, но без денежной премии.

