В Перми вынесен приговор по факту массового отравления граждан продукцией сети пекарен «Хлебница»

Сергей Глорио

Суд вынес обвинительный приговор по делу о нарушении санитарных правил на предприятии пищевого производства в Пермском крае.

Фигурантами уголовного дела стали технолог по качеству и исполнительный директор, работавшие у индивидуального предпринимателя, занимавшегося выпуском готовой пищевой продукции. Оба признаны виновными по части 1 статьи 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Как установило следствие, на производстве отсутствовал надлежащий контроль за соблюдением технологических регламентов и санитарных норм. Предприниматель не обеспечил безопасность технологического процесса: работники не соблюдали правила личной гигиены, нарушалась последовательность этапов приготовления продукции, не были приняты меры по профилактике инфекционных заболеваний. Последствием этих нарушений стало заболевание 75 человек.

По итогам рассмотрения дела суд назначил осужденным наказание в виде штрафа. Кроме того, были полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка одного миллиона рублей.

