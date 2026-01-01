В Пермском крае появилась новая мера поддержки для семей с детьми В реготеделении СоцФонда рассказали, кто может её получить

Константин Долгановский

С 1 января 2026 года в Пермском крае ввели ежегодную семейную выплату — это новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. Выплата предоставляется каждому из работающих родителей, усыновителей или опекунов и представляет собой компенсацию части уплаченного ими подоходного налога (НДФЛ). Об этом сообщили в региональном управлении Социального Фонда России.

Выплату могут получить граждане РФ, постоянно проживающие в России, имеющие двух и более детей (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении).

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на душу населения в регионе (26 136 руб. на человека), а движимое и недвижимое имущество семьи не должно превышать установленные лимиты. Кроме того, заявитель должен платить НДФЛ и не иметь задолженности по алиментам.

В реготделении Соцфонда пояснили, что уплаченный НДФЛ пересчитывается по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница между этими ставками возвращается семье единым платежом раз в год. Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченных налогов.

Чтобы оформить выплату, нужно с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным, подать заявление одним из способов:

— в клиентской службе Социального фонда России (СФР) по Пермскому краю;

— через портал «Госуслуги»;

— через МФЦ.

Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы. В отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные сведения.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. В случае необходимости дополнительной проверки срок может быть продлён на 20 рабочих дней. При отказе уведомление направляется в течение одного рабочего дня.

Перечисление денежных средств происходит в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения о назначении выплаты.

