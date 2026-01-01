Здания Перми начнут обрабатывать от грызунов с 20 апреля Единовременная сплошная дератизация будет проводиться в течение месяца Поделиться Твитнуть

В Перми с 20 апреля начнётся ежегодная единовременная сплошная дератизация. Как сообщает администрация, обработку от грызунов пройдут территории школ, детских садов, домов культуры, домов под управлением управляющих компаний и ТСЖ, а также производственные объекты.

«В Перми с 20 апреля по 20 мая пройдут ежегодные мероприятия по единовременной сплошной дератизации, которая проводится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что все препараты, которыми будет проводиться обработка, сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных. Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны будут отсутствовать в течение трёх месяцев.

Жители могут сообщить о некачественной уборке контейнерных площадок, незаконных свалках и замеченных грызунах на горячие линии районных администраций. Если УК, ТСЖ или ЖСК не выполняют мероприятия по дератизации в многоквартирных домах, с жалобой можно обратиться в региональную Госжилинспекцию, приложив подтверждающие фото- и видеоматериалы.

