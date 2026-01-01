В Прикамье среднемесячная начисленная зарплата превысила 83 тысячи рублей За год рост показателя составил 10%

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован рост среднемесячной номинальной заработной платы на 10%. По данным за январь 2026 года, средний показатель достиг 83 098,4 рубля, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он составлял 72 614,9 рубля. Такие данные содержатся в отчёте Росстата.

Лидерами по темпам увеличения доходов стали сотрудники ряда отраслей. Наиболее существенный прирост отмечен в сфере финансов и страхования — плюс 24,5%, где средняя зарплата достигла 115 350 рублей. Также в числе лидеров:

— деятельность по кондиционированию воздуха: рост на 17,8%, до 90 502,9 рубля;

— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: плюс 17,4%, до 59 116,8 рубля;

— добыча полезных ископаемых: увеличение на 17,2%, до 131 479,3 рубля;

— водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов: рост на 13,3%, до 65 949,9 рубля.

Наименьшая динамика зафиксирована в организациях оптовой и розничной торговли, где заработная плата выросла всего на 1,1%, достигнув 66 621 рубля.

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года показала рост на 2,4% по сравнению с январем 2025 года, что свидетельствует о повышении покупательной способности доходов населения.

