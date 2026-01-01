Екатерина Мизулина прокомментировала убийство учителя в прикамской школе

Аргументы и Факты

Екатерина Мизулина, руководитель Лиги Безопасного интернета, высказалась об убийстве учителя в Прикамье, отметив, что произошедшее вновь ставит вопрос об эффективности системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Она, ссылаясь на публикациям в СМИ, отметила, что подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, давно демонстрировал агрессивное поведение, и об этом было известно окружающим.

«Что было сделано на практике для того, чтобы защитить учеников школы и учителей?» — задала вопрос Мизулина.

Мизулина подчеркнула, что ситуация требует немедленного реагирования. Как отметила глава организации, судя по обращениям граждан, неуправляемых подростков с агрессивным поведением в школах немало, и родители уже опасаются водить детей в отдельные образовательные учреждения.

Отдельное внимание Мизулина уделила правовым ограничениям, с которыми сталкиваются педагоги и администрация школ. По ее мнению, у образовательных организаций сейчас «связаны руки»: отчислить агрессивного ученика и перевести его в специализированное учебное заведение практически невозможно без совершения им серьезного преступления. Школа не вправе принять такое решение самостоятельно.

«Зачем ждать, пока что-то случится? — подчеркнула Екатерина Мизулина. — Не пора ли уже сделать выводы и начать вводить системные меры?». Она призвала выстроить работу таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить защиту учащихся и педагогов от потенциально опасных подростков, а с другой — вести с ними реальную профилактическую работу, которая дает результат на деле, а не на бумаге.

