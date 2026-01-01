В Перми молодая мама смогла сохранить ребёнка благодаря поддержке благотворительного фонда Отец малыша оставил женщину с младенцем и двумя кредитами

В Перми молодая мама Елена оказалась в сложной жизненной ситуации: её бросил молодой человек, узнав о беременности, а родственники не смогли оказать поддержку из-за проблем с алкоголем. Девушка осталась одна с новорождённой дочерью, без средств к существованию и условий для воспитания ребёнка. Возник риск, что малышку могут забрать в детский дом, однако благодаря помощи Службы сохранения семей благотворительного фонда «Дедморозим» ребёнок остался с матерью.

Специалисты фонда предоставили молодой маме вещи первой необходимости, продукты и помогли с оплатой временного жилья. К работе подключились также психолог и юрист: психолог помог наладить контакт с ребёнком и справиться с эмоциональным кризисом, а юрист — оформить все положенные пособия и разобраться с документами.

Благодаря поддержке фонда Елена смогла сохранить дочь, устроила её в детский сад с пяти месяцев и вернулась к работе. Сейчас молодая мама справляется самостоятельно, а девочка растёт здоровой и жизнерадостной. Судьбоносную роль сыграла и знакомая Елены, которая не только связала её с фондом, но и стала близкой подругой и крестной матерью малышки.

Елена признаётся, что дочь — её самый родной человек, и вместе они строят счастливое будущее. Этот случай стал примером того, как вовремя оказанная помощь и поддержка могут изменить жизнь семьи и предотвратить трагедию, рассказали в «Дедморозим».

