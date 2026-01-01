В Перми с начала весны отремонтировали более 3 тысяч «квадратов» дорог Работы продолжатся на главных улицах краевой столицы

Константин Долгановский

С конца марта подрядные организации отремонтировали в Перми более 3 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Работы проведены на улицах Веденеева, Репина, Первомайской, Гальперина, Стахановской, Ушинского, Мира, Беляева, Хрустальной, на шоссе Космонавтов, Бродовском тракте и других участках.

В ближайшие дни ремонтные работы продолжатся у предприятия ОДК «СТАР», а также на улицах Автозаводская, Сокольская, Магистральная и Маршала Рыбалко.

В мэрии отметили, что обновление дорог ведётся по утверждённому графику и охватит ключевые транспортные артерии города.

