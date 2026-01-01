Напавшему на учителя в Прикамье подростку назначили судебно-психиатрическую экспертизу В настоящее время следователи выполняют комплекс процессуальных действий

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю продолжает работу по уголовному делу, возбужденному после нападения 17-летнего учащегося на педагога в одной из образовательных организаций Добрянки. В результате инцидента учительница получила множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи выполняют комплекс процессуальных действий, направленных на всестороннее изучение обстоятельств произошедшего.

Для оценки психического состояния подозреваемого назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Параллельно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, осуществляющих профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Особое внимание в ходе расследования уделяется выявлению причин и условий, которые способствовали совершению преступления такой тяжести лицом, не достигшим совершеннолетия.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.