Минпросвещения РФ направило комиссию в Пермский край после нападения на учительницу Специалисты выехали в регион для экспертно-аналитической работы

Константин Долгановский

Министерство просвещения России направило в Пермский край рабочую группу для разбирательства в инциденте с нападением школьника на педагога у здания школы в Добрянке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.

По распоряжению главы Минпросвещения Сергея Кравцова, специалисты федерального министерства выехали в регион для проведения экспертно-аналитической работы, а также оказания психолого-педагогической поддержки учащимся, их семьям и коллективу школы.

Отмечается, что деятельность комиссии координируется с представителями региональных и муниципальных образовательных структур, а также с другими заинтересованными ведомствами.

