За сутки в Пермском крае произошло три пожара Есть погибшие

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 6 апреля, на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано три пожара. Возгорания произошли в Перми, а также в Кудымкарском и Суксунском муниципальных округах. В результате происшествий есть погибшие; сведений о пострадавших не поступало.

В целях стабилизации пожарной обстановки в регионе проведена масштабная профилактическая работа. 6 апреля 191 профилактическая группа в составе 423 человек осуществила комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возгораний и информирование населения:

— совершено 1694 обхода жилых домов и придомовых территорий;

— проинструктирован по вопросам пожарной безопасности 2181 человек;

— распространена 2181 памятка с рекомендациями по безопасному поведению.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков пожара — дыма, запаха гари, открытого огня — необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.