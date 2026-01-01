В Пермском крае детский омбудсмен взял на контроль дело об убийстве учителя В комиссии по делам несовершеннолетних запрошена полная информация о подростке Поделиться Твитнуть

Светлана Денисова

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова контролирует ход расследования инцидента в одной из школ Добрянки, где в результате нападения ученика погибла учительница.

Трагедия произошла утром 7 апреля: учащийся 9-го класса у входа в учебное заведение нанёс преподавателю ножевые ранения. Несмотря на усилия медиков, педагог скончалась от полученных травм.

Министерство образования и науки Пермского края инициировало комплексную проверку для анализа причин и обстоятельств произошедшего. Специалисты краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи оказывают экстренную психологическую поддержку школьникам и сотрудникам образовательного учреждения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следственный комитет переквалифицировал деяние на ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 293 УК РФ («Халатность»). Расследование находится на особом контроле в центральном аппарате СК России.

Детский омбудсмен запросила в комиссии по делам несовершеннолетних полную информацию о подростке, подозреваемом в нападении. Также в прокуратуру Добрянского округа и региональное управление МВД направлены обращения с требованием проверить соблюдение законодательных норм в части обеспечения безопасности в образовательных организациях.

