В Пермском крае 8 апреля ожидается туман

Олег Антонов

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля в отдельных районах Пермского края ожидается неблагоприятное метеорологическое явление: туман.

В связи с ухудшением видимости Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и экстренных торможений, учитывать состояние дорожного покрытия при выборе скорости движения.

Пешеходам следует быть внимательными при передвижении, с особой осторожностью переходить проезжую часть.

Жителей Пермского края просят проявлять бдительность и сообщать близким и знакомым о прогнозируемых погодных явлениях, а также напоминать о правилах безопасного поведения и требованиях пожарной безопасности.

