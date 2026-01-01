Более 190 иностранцев депортировали из Пермского края

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Пермском крае завершился третий этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант», организованной сотрудниками регионального управления МВД. Мероприятие было направлено на выявление иностранных граждан, пребывающих в России с нарушением миграционного законодательства, а также лиц, осуществляющих незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщает «Рифей».

В рамках операции правоохранители проверили свыше 6 тыс. объектов. По итогам инспекций составлено 711 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 98 — в отношении работодателей. Общая сумма назначенных штрафов превысила 15 млн руб.

По результатам проверки возбуждено 29 уголовных дел. Принято 197 решений о депортации иностранных граждан, вынесено 302 представления о запрете на въезд в Российскую Федерацию. Кроме того, аннулировано 18 патентов на осуществление трудовой деятельности.

Отдельно отмечается случай, выявленный при осмотре одного из строительных объектов в Перми: сотрудники полиции обнаружили 30 граждан среднеазиатских государств, работавших без разрешительных документов. Все они привлечены к административной ответственности. Индивидуальному предпринимателю, допустившему трудоустройство нелегальных мигрантов, грозит штраф на сумму более 8 млн руб.





