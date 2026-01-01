Авторский надзор за строительством лаборатории в Перми оценили в 4,2 млн рублей Строительство лаборатории ведётся по адресу: ул. Лебедева, 26

Константин Долгановский

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проводит закупку услуг по авторскому надзору за возведением лаборатории по исследованию опасных и малоизученных инфекционных заболеваний в Перми. Начальная максимальная цена контракта — 4,2 млн руб.

В обязанности исполнителя войдёт проведение выборочных визуальных обследований строительных объектов, включая фотофиксацию и лазерное сканирование, участие в освидетельствовании скрытых работ, ведение журнала авторского надзора, а также участие в процедурах приёмки выполненных работ и иных мероприятиях, предусмотренных регламентом.

Строительство лаборатории ведётся по адресу: ул. Лебедева, 26. Проект предусматривает семиэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 7,6 тыс. кв. м. Внутри будут размещены бактериологический, паразитологический, вирусологический блоки, а также специализированная лаборатория для работы с особо опасными инфекциями. Общая стоимость строительной части проекта составила 1,6 млрд руб.

