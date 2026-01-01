Чистая прибыль «Прикамской гипсовой компании» сократилась в шесть раз Общество завершило год с прибылью 32,8 млн рублей

Константин Долгановский

ООО «Прикамская гипсовая компания» опубликовало отчёт о финансовых результатах за 2025 год. Согласно документу, доходы и прибыль организации показали снижение по сравнению с 2024 годом.

В частности, выручка снизилась на 7%, с 2,8 до 2,6 млрд руб., чистая прибыль упала более чем в шесть раз — с 221 до 32,8 млн руб. Основную долю доходов составили поступления от продажи сухих строительных смесей — 1,3 млрд руб. (-12%), пазогребневых плит — 765,1 млн руб. (-2%) и гипсовых строительных плит — 396,2 млн руб. (-4%). Себестоимость продаж снизилась до 2,1 млрд руб.

ПГК производит строительные материалы под торговой маркой «Гипсополимер», которые реализуют на рынки России и стран СНГ. Уставный капитал составляет 45 млн руб., среднесписочная численность работников увеличилась на шесть человек, до 538 человек. Учредителями в равной доле выступают Светлана Братякина и гендиректор Ирина Емельянова.

У компании действуют две дочерние организации, ведущие оптовую торговлю стройматериалами. ООО «УК «Гипсополимер», завершило 2025 год с выручкой в 3,2 млн руб. (-20%) и чистой прибылью 1,1 млн руб. (+153%). Выручка ООО «ТД «Прикамская гипсовая компания» составила 0 руб., чистая прибыль увеличилась в 10 раз, до 2 млн руб.

Кроме того, с ПГК по учредителю связаны ещё три юрлица. ООО «Гипсополимерстрой», занимающееся предоставлением займов и прочих видов кредита, заработало 480 тыс. руб., доходы выросли до 1,9 млн руб. (+26%). Годовые показатели ООО «ТД «Гипсополимер», занимающегося оптовыми продажами стройматериалов, снизились — доходы до 3,2 млрд (-10%), чистая прибыль до 4,4 млн руб. (в 17,5 раза). Зарегистрированное в Москве для предоставления услуг аренды и управления недвижимостью ООО «Браско» увеличило показатели — выручку до 104,2 млн (+1%), чистую прибыль до 30 млн руб. (+30%).

