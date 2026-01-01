На севере Прикамья простятся с участником СВО Михаилом Неволиным Мужчина погиб ещё в 2024 году

Фото: администрация Сивинского округа

Как сообщает администрация Сивинского округа, на этой неделе в последний путь проводят участника СВО из Прикамья, рядового Михаила Неволина. Он был убит 24 октября 2024 года, но факт смерти подтвердился лишь недавно.

Михаил Неволин родился 21 октября 1991 года. Иных сведений о нём не разглашается. Обстоятельства смерти в местной администрации также не уточнили. Известно лишь, что он погиб в зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 9 апреля в 13:30. Митинг начнётся 14:00 в Кизьвенском доме культуры (с. Кизьва, ул. Ленина, 22).

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

