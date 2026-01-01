По итогам 2025 года убытки компании «Новомет-Пермь» превысили 2,7 млрд рублей В то же время выручка предприятия выросла почти на 10%

АО «Новомет-Пермь» подвело итоги 2025 года: выручка компании выросла на 9,8% и составила 17,27 млрд руб. (в 2024-м — 15,72 млрд руб.). Несмотря на рост выручки, компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями, что привело к убытку по итогам года. Чистый убыток составил 2,72 млрд руб. Первым на опубликованные данные бухгалтерской отчётности обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Отметим, в 2024 году компания получила прибыль 2,59 млрд руб. Краткосрочные обязательства «Новомета» увеличились на 25% — до 23 млрд руб., а кредиторская задолженность, напротив, снизилась на 20% и составила 4,2 млрд руб.

«Новомет-Пермь» является одним из ведущих российских производителей электропогружных центробежных насосов для нефтедобычи и сервисных услуг. До 2022 года около половины продукции компании поставлялось на экспорт. В структуре акционеров ранее значились Олег и Максим Перельманы, топ-менеджеры, а также «Роснано» (30,76%) и фонды Russia Partners и Baring Vostok (19,34%). В 2023 году акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар», а Максим Перельман покинул руководящие посты в компаниях группы.





