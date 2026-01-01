Двое пенсионеров из Прикамья отдали мошенникам 10 млн рублей Возбуждены уголовные дела

Константин Долгановский

В полицию города Березники обратились двое местных жителей — 79 и 72 лет — их обманули мошенники.

В ходе опроса выяснилось, что 72-летнему мужчине поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником отдела кадров и предложила оформить перерасчет пенсионных выплат. Для этого она попросила сообщить данные СНИЛС, которые пенсионер продиктовал. Вскоре после этого ему перезвонили и сообщили о якобы взломе его аккаунта на портале Госуслуг. Затем на связь вышел человек, назвавшийся представителем ФСБ. Он убедил мужчину снять денежные средства со всех банковских счетов и передать их в условленном месте курьеру. Действуя согласно полученным инструкциям, пожилой человек обналичил 4,2 млн руб., упаковал их и передал незнакомцу.

Однако на этом взаимодействие с лжесотрудниками спецслужб не завершилось. Мошенники убедили пенсионера, что теперь он должен помочь «спасти» накопления других граждан преклонного возраста. С этой целью его направили в Соликамск — к одной из местных жительниц. Прибыв по указанному адресу, мужчина сообщил, что действует в интересах ФСБ, однако женщина отнеслась к его словам с осторожностью и не впустила в квартиру.

После этого злоумышленники перенаправили пенсионера по другому адресу — уже в Березниках. Так он оказался у 79-летнего земляка, который передал ему 2,8 млн руб. Спустя неделю 72-летний мужчина вновь посетил этого же человека и получил ещё 3,5 млн руб. Все наличные средства были переданы неустановленному лицу. Пенсионер до последнего момента был уверен, что выполняет важную миссию и помогает согражданам сохранить сбережения.

Лишь спустя время 79-летний потерпевший осознал, что они с собеседником стали жертвами аферистов, и обратился в правоохранительные органы.

По материалам обращений возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. В настоящее время проводится расследование.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.