В школах Пермского края усилили меры безопасности Запущена работа межведомственной комиссии

Константин Долгановский

В связи с происшествием в СОШ №5 города Добрянки к месту событий оперативно выехали представители профильных ведомств: от министерства образования и науки Пермского края — начальник отдела по профилактике детского и семейного неблагополучия Ксения Кочергина, а также заместитель директора Краевого психологического центра и специалист по кризисной психологии.

Запущена работа межведомственной комиссии, задача которой — всесторонне изучить обстоятельства и предпосылки случившегося.

По согласованию администрации Добрянского городского округа с правоохранительными структурами принято решение о сокращении продолжительности занятий первой смены и полной отмене уроков второй смены в школе №5.

На территории всего региона в образовательных учреждениях усилены меры обеспечения безопасности учащихся и персонала.

