«Чёрные лесорубы» в Пермском крае причинили ущерб лесному фонду на 28 млн рублей Уголовное дело направлено в суд

Константин Долгановский

В Пермском крае трое «чёрных лесорубов» из Бардымского округа незаконно спилили более 600 деревьев, нанеся ущерб лесному фонду в 28 млн руб. Как сообщает полиция региона, в данный момент окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

«По версии следствия, 39-летний индивидуальный предприниматель вовлёк в противоправный промысел двух знакомых. С мая по август 2023 года соучастники, не имея разрешительных документов, вели заготовку древесины на территории Осинского лесничества», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Злоумышленники спиливали ель, липу, пихту, берёзу и осину, затем вывозили их на пилораму организатора и перерабатывали для последующей продажи. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Осинский». На имущество предпринимателя общей стоимостью 6,6 млн руб. был наложен арест, речь идёт о спецтехнике и земельном участке.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

