В Перми на месяц закрыли две пекарни «Ля Булка» из-за санитарных нарушений Вход в помещения заведений опечатали

В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы приостановили работу двух пекарен «Ля Булка» на 30 суток. Решение принято после того, как суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, создающих угрозу здоровью посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в пекарне по ул. Крупской, 57 не было туалета для посетителей, а санузел для персонала не изолирован от производственных помещений. Мытьё инвентаря проводилось без дезинфицирующих средств, в цехах хранились личные вещи сотрудников, а продукты принимались без маркировки и документов. Кроме того, на работе находились сотрудники без обязательных прививок и гигиенической аттестации.

Во второй точке на бульваре Гагарина, 64, помимо аналогичных нарушений, не соблюдалась поточность технологических процессов, склад не был оборудован термометрами, а в производственном помещении наблюдалось отслоение краски на стенах, что мешало качественной уборке.

После вступления решения суда в силу приставы опечатали входные двери обеих пекарен и составили акты о приостановлении деятельности. В течение месяца будут проводиться регулярные проверки сохранности пломб. Предприниматель предупреждена об ответственности за несоблюдение требований судебных приставов.

