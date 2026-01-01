В Пермском крае подтоплены три населённых пункта Затоплено 19 приусадебных участков

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

В Прикамье отмечено негативное влияние весеннего половодья. По данным МЧС, на 6 апреля подтопления зафиксированы в трёх населённых пунктах Пермского округа: в д. Кичаново под водой оказались 16 приусадебных участков, в д. Качка — два, а в п. Ферма — один участок и один жилой дом. Пострадавших среди населения нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, эвакуация не требуется. Ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды, все оперативные силы и средства готовы к реагированию.

Дополнительно администрация Кунгурского округа сообщила о закрытии автомобильного моста через реку Бабку из-за подъёма воды. С 6 апреля сообщение с деревнями Дейково, Липово, Подкаменное и Плашкино осуществляется по пешеходному мосту, расположенному рядом с автомобильным.

