Глава СКР запросил отчёт о расследовании ненадлежащего состояния дороги в Нытве

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с ненадлежащим состоянием дороги в Нытве, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители м/р Абрамовка в Нытве обратились в информационный центр СКР, пожаловавшись на плохое состояние единственной дороги, ведущей к их домам. По их словам, асфальтовое покрытие частично разрушено, грунтовое полотно размывается, а на дороге образовалось множество ям. Это затрудняет проезд транспорта, включая машины экстренных служб. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не улучшается, меры для её разрешения не принимаются. В связи с этим СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю представить доклад о результатах первоначальных следственных действий. По завершении расследования он также ожидает отчёт о его итогах.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.