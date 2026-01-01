Жителям Прикамья предложили поменять монеты на бумажные деньги
Монетная неделя продлится до 18 апреля
С 6 по 18 апреля в Пермском крае пройдёт «Монетная неделя», организованная Банком России. В течение этого периода жители могут бесплатно обменять свои монеты на бумажные деньги или перевести их на банковский счёт.
В Прикамье к акции присоединились 16 банков, которые открыли 70 своих отделений для обмена. Кроме того, в мероприятии участвуют 358 розничных магазинов крупных торговых сетей.
Управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков рассказал, что для обмена монет или зачисления их стоимости на счёт в банке необходим паспорт. Перед обменом рекомендуется рассортировать монеты по номиналам. В магазинах паспорт не требуется, но могут действовать дополнительные условия, такие как ограничение времени приема мелочи.
К обмену принимаются все монеты Банка России, включая те, что имеют дефекты, но находятся в обращении.
Подобная акция проводится дважды в год. В прошлую осеннюю Монетную неделю пермяки принесли в банки монет почти на 3 млн руб.
