На СВО погиб житель Прикамья Юрий Дрюков С ним простятся 8 апреля

Фото: администрация Очёрского округа

В зоне специальной военной операции погиб рядовой Юрий Дрюков. Об этом сообщает администрация Очёрского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Юрий Дрюков родился 7 сентября 1986 года в д. Семеново Очёрского района. Окончил местную школу, а после работал на Очёрском заводе. Был убит 20 октября 2024 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Отпевание состоится 8 апреля в Михайло-Архангельской церкви в 13:00. Прощание пройдёт в 14.00 в Центральном ДК Очёра (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида назначена на 14:30.

В администрации Очёрского муниципального округа выразили слова соболезнования родным и близким.

