Прокуратура вернула в муниципальную собственность более 30 га земли в Пермском крае Земельные участки покупали по заниженной стоимости

Прокуратура Пермского края

В Осинском городском округе по иску прокуратуры Пермского края арбитражный суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков. В результате вмешательства надзорного органа более 30 га земли возвращены в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала, что сделки были заключены с нарушением закона: земельные участки приобретались на неконкурентной основе и по заниженной стоимости. Такие действия нарушают принципы прозрачности и честности при распоряжении муниципальным имуществом.

Теперь земли вновь находятся в распоряжении муниципалитета.



