Новым руководителем филиала «ВСМПО-Ависма» на севере Прикамья стал Алексей Спичак Ранее он был директором Красноярского металлургического завода

Исполнительным директором березниковского филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» назначен Алексей Спичак. До этого он более 20 лет занимал руководящие посты в промышленности, в том числе был директором по производству Красноярского металлургического завода и заместителем директора ОКБ «Микрон».Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предыдущий глава филиала Владимир Бабин теперь занимает должность первого заместителя исполнительного директора.

ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — мировой лидер по производству титана, обеспечивающий более 90% российского титанового рынка. Компания поставляет продукцию в 50 стран мира. Основные производственные площадки расположены в Верхней Салде и Березниках.

