В Перми осудят водителя, сбившего ребёнка насмерть

Расследование уголовного дела, возбуждённого после смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего, завершено. Об этом информирует perm.aif.ru со ссылкой на Главное управление МВД России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в июне 2025 года на ул. Соликамской в Перми. Водитель автомобиля Haval совершил наезд на мальчика, пересекавшего проезжую часть вне установленного для перехода места. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребёнок скончался от полученных травм спустя несколько месяцев.

Подозреваемый дал полные признательные показания. Материалы уголовного дела, квалифицированного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека), переданы в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

