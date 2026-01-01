В Перми стартовал пятый модуль программы «Школа мэров» Участники изучат развитие территорий на примере Пермского края

Пресс-служба правительства Пермского края

На данный момент по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» обучаются 80 человек — представителей 68 регионов России.

Темой пятого модуля стала «Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность». Площадкой для обучения был выбран Пермский край, который является одним из лидеров по реализации механизмов комплексного развития территорий.

Приветствуя участников программы, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что регион — лидер сразу по нескольким направлениям: по вводу нового жилья и расселению ветхого и аварийного, созданию современной социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств.

«Все эти задачи требуют управленцев высокого уровня. Накопили хороший опыт, готовы делиться им. Уверен, полученные знания и навыки помогут в решении конкретных управленческих задач», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По словам директора ВШГУ Президентской академии Олега Кондратенко, «опыт Пермского края наглядно показывает, как работает комплексный подход к развитию территории». Слушателям программы представят механизмы взаимодействия власти, бизнеса, местных сообществ и примеры экологической модернизации, которые в дальнейшем можно будет адаптировать в других регионах страны.

В программу пятого модуля «Школы мэров» войдут лекции федеральных и региональных экспертов, во время которых участники узнают о реформе системы обращения с отходами, о защите населения и территорий от опасности в современных условиях, профилактике социально-экологических конфликтов и т.д.

О комплексном управлении городским хозяйством слушателям расскажет глава Перми Эдуард Соснин, а во время прогулки он поделится успешно реализованными в регионе проектами. Представители властей Пермского края и столицы региона выступят с докладами о развитии социальной инфраструктуры на территории Перми, представят лучшие практики управления муниципальной землёй и имуществом, поделятся опытом управления ЖКХ.

Выполнить практические работы участникам помогут мастер-классы от экспертов ВШГУ Президентской академии.

Также участники посетят предприятия коммунального сектора и энергоснабжения и объекты экологической инфраструктуры, чтобы на месте изучить технологии модернизации и практики по охране окружающей среды.

Добавим, что программа «Школа мэров» разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

