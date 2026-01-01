На неделе с 6 по 12 апреля в Пермь могут прийти снегопады Похолодание начнётся с севера 8 апреля

Олег Антонов

Эксперты поделились прогнозом погоды в Пермском крае на неделю с 6 по 12 апреля. Со среды, 8 апреля, в регион придёт похолодание со снегопадами, которое начнётся с северных районов, а затем может распространиться по остальной территории, в том числе Перми.

«В среднем волны холода и тепла на неделе скомпенсируют друг друга, и температура воздуха ожидается близкой норме, но на крайнем юге на 2°С теплее нормы. Количество осадков в среднем немного больше нормы. Локально может выпасть до 75% от месячной нормы, причём частично — в виде снега», — сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края».

Холодный фронт через Пермский край пройдёт вечером 6 апреля, к утру 7 апреля на севере дожди перейдут в мокрый снег. Всего ожидается около 5-10 мм осадков, локально на востоке и на севере — до 12-14 мм. Температура воздуха днём +5…+10°С, в Перми +6…+8°С. Ночью 7 апреля в тылу циклона похолодает до 0…+3°С, возможны туманы. Утром — кратковременный мокрый снег на юге, на севере сильный мокрый снег продолжится днём. Погода будет облачной с прояснениями, +3…+8°С по краю, +5…+7°С в Перми.

В среду на север Прикамья начнёт поступать холодный воздух, на юг будет — тепло. Ночью температура воздуха будет -3…+2°С, в Перми около 0°С, днём на севере края — около 0°С, на юге +12…+15°С, в Перми +10°С. Холодный воздух 9 апреля распространится на центральные районы, в узкой зоне малоподвижного фронта пройдёт дождь, переходящий в снег. Вечером в районе Перми возможен сильный снегопад (до 10 см снега). На севере ночью будет -6…-3°С, днём -2…0°С, на центральных территориях +2…+5°С ночью с похолоданием к вечеру до -3…-1°, на юге в течение суток +5…+7°С, на востоке -2…-5°С.

Прогноз на конец недели остаётся неопределённым по распределению осадков. Снегопады ожидаются в центральных районах и Перми, по югу — дожди. На большей части региона будет холодно — ночью -5…0°С, на востоке и на севере до -8°С, днём -2…+3°С. На севере 10 апреля ожидается прояснение и потепление до +5…+7°С, 11 апреля на территории всего края — малооблачная погода, днём до +8…+13°С.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.