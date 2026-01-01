Суммы льготных займов для бизнеса в Прикамье увеличены Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на сумму до 3 млн рублей

Константин Долгановский

С 6 апреля 2026 года Микрофинансовая компания Пермского края увеличила суммы по льготным займам, которыми могут воспользоваться бизнесмены региона.

Так, под поручительство предельная сумма микрозайма выросла с 1 до 1,5 млн руб. В пресс-службе краевого правительства поясняют, что эта мера позволит поддержать предпринимателей, не имеющих залога, но у которых есть надежные поручители. Этот лимит действует для всех программ микрофинансирования.

Для предпринимателей, чья деятельность не превышает 24 месяца, по программе «Стартовый» сумма льготного микрозайма увеличена с 1 до 3 млн руб. Средства предоставляются по ставке от 5% годовых на срок до 36 месяцев. Микрозайм выдаётся под бизнес-план, его можно направить на пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование или покупку оборудования.

До такой же суммы — 3 млн руб. — увеличен лимит для начинающих предпринимателей по программе «Za наших». Для них предусмотрена ставка 1% годовых. Воспользоваться данным займом могут участники СВО, члены их семей, а также предприятия, чья деятельность связана с нуждами оборонно-промышленного комплекса.

По словам генерального директора Микрофинансовой компании Пермского края Ольги Травниковой, повышение планки для стартапов сразу в три раза даст начинающим предпринимателям больше ресурсов для уверенного старта.

«Увеличение лимитов — прямой ответ на растущие потребности бизнеса», — отметила Ольга Травникова.

В дальнейшем Микрофинансовая компания Пермского края планирует расширить также программу льготного лизинга. К числу получателей этой меры поддержки в ближайшее время добавятся малые технологические компании (МТК).

Добавим, что все меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

