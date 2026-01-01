Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнёт действовать с 11 мая

Константин Долгановский

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия вступит в силу 11 мая 2026 года. Соответствующую информацию 6 апреля опубликовало Министерство иностранных дел РФ.

Согласно условиям договора, граждане России получат возможность въезжать на территорию Саудовской Аравии и находиться там без оформления визы до 90 дней подряд или в совокупности в рамках одного календарного года. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда целью визита является трудоустройство, получение образования или постоянное проживание — для этих целей потребуется оформление соответствующего разрешительного документа.

Также подчёркивается, что для совершения паломничества (хаджа и умры) визовый режим сохраняется: российским гражданам необходимо будет заранее получать специализированные визы.

Нововведение направлено на развитие туристических, деловых и гуманитарных связей между двумя странами.

