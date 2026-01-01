Прокуратура через суд добилась выплаты спецнадбавок медикам в Кудымкаре

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» и выявила нарушения трудового законодательства в части выплаты специальных социальных надбавок.

Установлено, что работники наркологического и психиатрического отделений учреждения с января 2023 года по май 2025 года не получали ежемесячную выплату, предусмотренную региональными нормативными актами для сотрудников первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также станций скорой помощи.

Согласно установленному порядку, выплата оформляется на основании электронных реестров, которые формируют медицинские организации и направляют в ОСФР по Пермскому краю. В ходе проверки выяснилось, что спорные сотрудники не были включены в соответствующий реестр, что и послужило причиной невыплаты.

По итогам прокурорского реагирования в суд направлено исковое заявление о возложении на больницу и ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета» обязанности включить работников в реестр и произвести доплату за весь период нарушения их прав.

Решением Кудымкарского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура возьмет на контроль исполнение решения и фактическое перечисление средств медикам.

