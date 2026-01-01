СК России взял на контроль расследование нападения собаки на женщину в Пермском крае Женщина получила травмы предплечья

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на местную жительницу в Кудымкаре. Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошёл 18 марта 2026 года. В результате нападения женщина получила травмы предплечья. В настоящее время следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего, включая условия содержания животного и действия его владельца.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Головкину подготовить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях. Информация о результатах проверки будет направлена в центральный аппарат ведомства для дальнейшего контроля.

Расследование уголовного дела продолжается.

