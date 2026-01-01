Накануне Пасхи ИД «Компаньон» проведёт встречу, посвящённую культуре праздника Мероприятие состоится 10 апреля Поделиться Твитнуть

В преддверии праздника Пасхи издательский дом «Компаньон» проведёт встречу, посвящённую его культуре в контексте истории и искусства (16+). Мероприятие «Праздник жизни» состоится в пятницу, 10 апреля, в галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а).

Вместе с консультантом по светским коммуникациям и этикету Татьяной Ларионовой участники обсудят историческое наследие праздника, его современные интерпретации и влияние на искусство.

Особое внимание будет уделено культурным особенностям подготовки к Пасхе, традициям украшения домов и сервировки стола, символам и ритуалам, а также ошибкам, возникающим при следовании модным тенденциям и уходу от подлинного смысла пасхальных символов. Этот разговор поможет увидеть Пасху не только как религиозный, но и как глубокий культурный феномен, объединяющий традицию и современность.

Сбор гостей и фуршет начнутся в 18:00. В рамках встречи запланирована экскурсия по выставке Андрея Побережника «Некий мир» — с 18:30 до 19:00. Лекция Татьяны Ларионовой пройдёт с 19:00 до 20:00. После мероприятия участники получат профессиональные кадры от фотографа. Зарегистрироваться и приобрести билеты на событие можно онлайн на официальной странице встречи, по этой ссылке.

