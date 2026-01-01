В 2025 году пермяки задолжали более 41 млн рублей за неоплаченные парковки В бюджет поступило свыше 30 млн рублей

Константин Долгановский

В 2025 году судебные приставы Пермского края вели работу по взысканию штрафов за неоплаченную парковку по более 27 тыс. исполнительных производств. Общая сумма долгов превысила 41 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За год приставы завершили около 20 тыс. дел данной категории, а в местный бюджет было перечислено свыше 30 млн руб.

Тем, кто не оплатил штрафы вовремя, пришлось столкнуться с мерами принудительного взыскания: сумма долга удваивалась за счёт исполнительского сбора, а банковские счета должников арестовывались.

Власти напоминают пермякам о необходимости регулярно проверять наличие долгов на сайте судебных приставов и пользоваться личным кабинетом на портале Госуслуг для быстрой оплаты и подачи документов.

Штраф за неоплаченную парковку в Перми составляет 1 тыс. руб., а за повторное нарушение в течение года — 2 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.