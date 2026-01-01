Судебные приставы задержали злостного неплательщика алиментов Задолженность достигла 400 тысяч рублей

Константин Долгановский

В Чернушке Пермского края сотрудники УФССП России провели операцию по принудительному приводу должника по алиментам. Задолженность мужчины перед двумя несовершеннолетними дочерьми (18 и 14 лет) достигла 400 тыс. руб.

По данным ведомства, должник не имел официального места работы и расходовал средства, выделяемые матерью-пенсионеркой, на личные нужды. Ранее к нему уже применялись меры административной ответственности: суд назначил 80 часов обязательных работ за уклонение от содержания детей. Однако данная мера не обеспечила погашение задолженности, в связи с чем в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело.

После того как гражданин перестал выходить на связь и игнорировал вызовы в отдел судебных приставов, сотрудники ведомства провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Несмотря на то, что мать должника сообщила о его отсутствии, приставы установили, что мужчина продолжает скрываться по месту её регистрации.

С учётом образа жизни фигуранта, сотрудники совместно с оперативной группой организовали наблюдение в районе торгового объекта. При выходе из магазина должник был задержан и доставлен в подразделение ФССП для проведения процессуальных действий. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде: в случае нарушения условия обвиняемому грозит заключение под стражу до судебного разбирательства.









